1 Es geht um diese Tiefkühlpizza von Dr. Oetker. Foto: Unternehmen

Der Nahrungsmittelkonzern Dr. Oetker warnt vor einer Thunfisch-Tiefkühlpizza. Möglicherweise enthält eine Charge der Pizza weiße Plastikteilchen.

Bielefeld - Wegen möglicher weißer Plastikteilchen im Belag der Pizza „Die Ofenfrische - Thunfisch“ warnt der Nahrungsmittelkonzern Dr. Oetker vor dem Verzehr des Produkts. Laut Mitteilung vom Dienstag sind nur Pizzen der Charge 28061911 mit dem Verfallsdatum März 2020 betroffen. Produziert wurde die Tiefkühlpizza am 28. Juni 2019. Die Pizza wurde ab Juli 2019 in diversen Discountern in Norddeutschland angeboten.

Die Verbraucher können die Produkte der betroffenen Charge in den Geschäften zurückgeben, der Kaufpreis wird nach Angaben der Firma mit Sitz in Bielefeld erstattet. Laut Dr. Oetker ist eine fehlerhafte Rohstofflieferung Grund für die mögliche Verunreinigung.