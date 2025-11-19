Dr. Elke Franzki im Interview: Wie Sex und Zärtlichkeit auch jenseits der 50 lebendig sein können

Körper verändern sich, das Bedürfnis nach Nähe bleibt. Warum Sexualität im Alter endlich enttabuisiert werden muss - und wie Paare trotz Beschwerden, Stress und Scham wieder zueinanderfinden.
Sexualität kennt kein Verfallsdatum - doch für viele Menschen bleibt sie im Alter ein Tabuthema. Körper verändern sich, Bedürfnisse auch, und nicht selten verschwindet die Lust im Strudel aus Alltag, Stress und schwindender Selbstwahrnehmung. Dabei zeigt die Erfahrung: Nähe, Berührung und Sinnlichkeit bleiben ein lebenslanger Teil unserer Identität.