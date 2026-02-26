Dr. Alex George im Interview: Warum wir unsere Psyche wie einen Muskel trainieren müssen

Der britische Notarzt Dr. Alex George verlor seinen Bruder durch Suizid. Heute kämpft er gegen das Stigma psychischer Erkrankungen. Im Interview verrät er, warum Grenzen setzen keine Schwäche ist und wir unsere mentale Fitness wie einen Muskel trainieren sollten.
In Großbritannien ist er längst eine der wichtigsten Stimmen für die "Generation Mental Health": Dr. Alex George. Eigentlich durch seine "Love Island"-Teilnahme bekannt geworden, entschied sich der praktizierende Notarzt statt eines Influencer-Daseins für eine Mission mit Tiefgang. Als offizieller Botschafter der britischen Regierung für die psychische Gesundheit junger Menschen kämpft er heute gegen das Stigma von Depressionen und Angstzuständen.