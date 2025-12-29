Downton Abbey-Star bricht Schweigen: Laura Carmichael spricht erstmals über ihre geheime Ehe

Jahre hielt sie ihre Beziehung unter Verschluss - jetzt hat "Downton Abbey"-Star Laura Carmichael erstmals öffentlich über ihre Liebe zu Co-Star Michael C. Fox gesprochen. Die beiden lernten sich 2014 am Set kennen, heirateten heimlich und haben einen Sohn.

Sie spielte Lady Edith, er den Diener Andy Parker - und zwischen Oben und Unten funkte es gewaltig. Laura Carmichael (39) hat erstmals öffentlich über ihre Liebe zu "Downton Abbey"-Co-Star Michael C. Fox (35) gesprochen. Im Interview mit Kirsty Wark auf BBC Radio 4 bestätigte die Schauspielerin nun offiziell: "Michael Fox, der Andy Parker spielt, ja, er ist mein Partner!"

Die beiden lernten sich 2014 bei den Dreharbeiten zur fünften Staffel der erfolgreichen britischen Historienserie kennen. Während Carmichael als Lady Edith zur Hauptbesetzung gehörte, stieß Fox als zweiter Diener Andrew Parker zum Ensemble hinzu, später wurde seine Figur zum Butler befördert.

Die Sache mit dem Tablett

Im BBC-Interview plauderte Carmichael auch eine amüsante Anekdote vom Set aus. Während der Dreharbeiten zu einem der Kinofilme musste Fox stundenlang ein schweres Tablett voller Champagnergläser halten. Als ihm auffiel, dass seine Schnürsenkel offen waren, bat er seine Partnerin kurz um Hilfe. "Ich muss dieses Tablett vielleicht eine Sekunde gehalten haben, bevor fünf verschiedene Crewmitglieder angelaufen kamen: 'Lass mich das nehmen, du musst das nicht halten, Laura'", erzählte sie lachend. "Und wir dachten nur: Er hält das schon den ganzen Tag."

Die unterschiedlichen Rollen - sie der Adel, er das Personal - sorgten offenbar für Verwirrung. "Es ist witzig, wie schwer es den Leuten fällt, das zu verstehen", so Carmichael.

Heimliche Hochzeit und ein Sohn

Dass die beiden geheiratet haben, wurde erst im September dieses Jahres bekannt. Fox bestätigte die Ehe in der NBC-Sendung "Downton Abbey Celebrates The Grand Finale" mit den Worten: "Ich verdanke dieser Show so viel. So viel in meinem Leben wurde von dieser Show geprägt." Co-Star Lesley Nicol fragte daraufhin: "Was, wenn jemand gesagt hätte, du wirst hier deine Frau finden und ein Kind bekommen?" Fox' Antwort: "Unglaublich."

Bereits 2021 wurde das Paar erstmals Eltern. Sohn Luca kam zur Welt, doch erst im Mai 2022 wurde die Geburt öffentlich bekannt. Das Paar hält sein Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Auch bei der Arbeit stellten sie ihre Beziehung bewusst in den Hintergrund, erklärte Fox gegenüber der "Sunday Post": "Wir gingen zur Arbeit und wollten nicht, dass es in irgendeiner Weise ein Thema wird." Dennoch sei es großartig gewesen, "mit dem besten Kumpel zur Arbeit zu gehen".