Downton Abbey-Star bricht Schweigen: Laura Carmichael spricht erstmals über ihre geheime Ehe

Jahre hielt sie ihre Beziehung unter Verschluss - jetzt hat "Downton Abbey"-Star Laura Carmichael erstmals öffentlich über ihre Liebe zu Co-Star Michael C. Fox gesprochen. Die beiden lernten sich 2014 am Set kennen, heirateten heimlich und haben einen Sohn.
Sie spielte Lady Edith, er den Diener Andy Parker - und zwischen Oben und Unten funkte es gewaltig. Laura Carmichael (39) hat erstmals öffentlich über ihre Liebe zu "Downton Abbey"-Co-Star Michael C. Fox (35) gesprochen. Im Interview mit Kirsty Wark auf BBC Radio 4 bestätigte die Schauspielerin nun offiziell: "Michael Fox, der Andy Parker spielt, ja, er ist mein Partner!"