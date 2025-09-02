Die Bewohner von Downton Abbey sagen auf Wiedersehen, Leonardo DiCaprio geht in den Widerstand und Margaret Qualley ermittelt als Femme Fatale.
Im September heißt es Abschied nehmen - mit "Downton Abbey: Das große Finale" geht die Reihe nun auch im Kino zu Ende. Mit "One Battle After Another" startet zudem der neue Film von Paul Thomas Anderson (55), in dem sich Leonardo DiCaprio (50) als ehemaliger Revoluzzer mächtige Feinde gemacht hat. Den Auftakt der Kinotipps für September macht aber "Honey, Don't!", der neue Streifen von Ethan Coen (67) und Teil zwei seiner "lesbischen B-Movie-Trilogie", die im vergangenen Jahr mit "Drive-Away Dolls" ihren Ursprung erfunden hatte.