Downton Abbey: Das große Finale: Erster Trailer samt Maggie Smith

"Ladys und Gentleman: Willkommen im Jahr 1930", ruft Butler Mr. Carson (Jim Carter) zu Beginn des ersten Trailers von "Downton Abbey: Das große Finale". Nach sechs Staffeln als Serie und drei Kinofilmen geht die Saga über die Adelsfamilie Crawley zu Ende. Universal Pictures hat jetzt den ersten Teaser zum letzten Film veröffentlicht, der am 11. September 2025 in die Kinos kommt.

Der Trailer schwelgt zu elegischer Musik in dem, was die Serie groß gemacht hat - akribische Kostüme und eine prachtvolle Ausstattung. Über den Bildern schwebt aber der Geist der Vergänglichkeit. "Bald ist es an der Zeit, Lebewohl zu sagen", verkündet eine Texttafel.

Lesen Sie auch

Die Bewohner von Downton Abbey streifen durch leere Hallen. Lord Grantham (Hugh Bonneville) tätschelt einmal die Außenmauer des Anwesens. Wie zum Abschied.

Maggie Smith nur indirekt zu sehen

Im Trailer ist sogar Oscar-Preisträgerin Maggie Smith (1934-2024) präsent, die in der Serie Publikumsliebling Violet Crawley verkörperte. Im Kinofilm "Downton Abbey II: Eine neue Ära" von 2022 segnete Violet das Zeitliche. Ihre Darstellerin starb zwei Jahre später. Im Teaser zum "großen Finale" ist Violet nur kurz aus der Ferne zu sehen - in Form eines Ölgemäldes.

Neben den schon erwähnten Bonneville und Carter kehren mit Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Brendan Coyle, Joanne Froggatt, Phyllis Logan und Penelope Wilton weitere bekannte Gesichter zurück. "Downton Abbey"-Serienschöpfer und Oscarpreisträger Julian Fellowes ("Gosford Park") schrieb das Drehbuch. Simon Curtis übernimmt wie bei "Downton Abbey II: Eine neue Ära" erneut die Regie.