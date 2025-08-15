Doula im Interview: Mutterschaft mit ADHS: Was neurodivergente Mütter wirklich brauchen

ADHS kann das Leben auf den Kopf stellen - besonders in der Mutterschaft, wo Organisation, emotionale Stabilität und ständige Verfügbarkeit gefragt sind. Welche Hürden neurodivergente Mütter meistern müssen und wie die richtigen Strategien aussehen.
Erschöpfung, Reizüberflutung, Schuldgefühle: Viele Mütter kennen diese Gefühle. Doch was, wenn hinter der ständigen Überforderung nicht "nur" Alltagsstress steckt, sondern eine unerkannte Neurodivergenz wie ADHS? Für Betroffene bedeutet das: Selbst kleine Aufgaben können sich wie unüberwindbare Hürden anfühlen.