Die Musikwelt trauert um Douglas John McCarthy (1966-2025). Der im englischen Barking geborene Sänger, der vor allem als Mitgründer und Sänger der EBM-Band Nitzer Ebb bekannt war, ist tot. Das hat die Gruppe auf ihrem offiziellen Instagram-Account mitgeteilt.

Douglas McCarthy am 11. Juni gestorben

Zu einem Schwarz-Weiß-Porträt mit dem Namen sowie dem Geburts- und Sterbedatum des Sängers heißt es dort: "Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass Douglas McCarthy heute Morgen, am 11. Juni 2025, verstorben ist. Wir bitten alle, Douglas, seiner Frau und seiner Familie in dieser schweren Zeit Respekt zu erweisen."

Zur Todesursache des verstorbenen Musikers werden keine Angaben gemacht. In dem kurzen Statement heißt es weiter, dass man sich für das Verständnis bedanke und in Kürze weitere Informationen teilen wolle.

Im März 2024 hatte die Band mitgeteilt, dass McCarthy aus gesundheitlichen Gründen vorerst nicht mehr auftreten werde. In einem ebenfalls unter anderem via Instagram veröffentlichten Statement erklärte er, dass beim ihm nach Jahren des Alkoholmissbrauchs eine Leberzirrhose festgestellt worden war. McCarthy habe zu diesem Zeitpunkt seit mehr als zwei Jahren keinen Schluck mehr getrunken, "aber die Genesung ist ein langwieriger Prozess, der mitunter sehr schwierig vorherzusagen ist", hieß es damals in dem Beitrag.

Douglas McCarthy wurde 1966 im Londoner Stadtbezirk Barking geboren. Die Band Nitzer Ebb gründete er mit Vaughan "Bon" Harris und David Gooday bereits im Jahr 1982. Alleine der Bandname mit dem im Englischen untypischen "tz" war eine Abgrenzung von anderen Teilen der Musikszene. Mit Liedern wie "Join In The Chant", "Control I'm Here" und "Murderous" wurde die Gruppe zu einer prägenden Band der Electronic Body Music (EBM).