Donald Trump schlägt Ex-Offizier als US-Botschafter in Berlin vor

1 Donald Trump hat einen Favoriten für den Posten in Berlin. Foto: imago images/UPI Photo/CHRIS KLEPONIS

Der frühere US-Armeeoffizier Douglas Macgregor soll neuer Botschafter seines Landes in Deutschland werden. Präsident Donald Trump will den pensionierten Oberst als Nachfolger für den zurückgetretenen Richard Grenell nominieren.

Washington - US-Präsident Donald Trump will einen ehemaligen Heeresoffizier, Oberst a.D. Douglas Macgregor, als Nachfolger von Richard Grenell als US-Botschafter nach Berlin schicken. Das geht aus einer Mitteilung des Weißen Hauses am Montag hervor. Der Vorschlag für den Botschafterposten muss vom US-Senat bestätigt werden.

Macgregor sei als „Experte für Streitkräfteplanung“ bekannt, erklärte die Regierungszentrale. Der Veteran wird bei Fox News - der als einer von Trumps bevorzugten Fernsehsendern gilt - immer wieder als Experte zu US-Militäreinsätzen im Ausland herangezogen. Grenell, ein enger Vertrauter des US-Präsidenten, war im Juni nach gut zwei Jahren als US-Botschafter in Deutschland zurückgetreten.