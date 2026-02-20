DOSB-Chef zur Olympia-Bilanz: Ist der deutsche Wintersport nur noch im Eiskanal stark, Herr Fricke?

Das deutsche Olympia-Team bleibt hinter den Erwartungen zurück – auch hinter den eigenen. Trotzdem sagt DOSB-Chef Otto Fricke: „Ich bin mit dem Abschneiden zufrieden.“
Trotz des Gold-Coups von Skicrosserin Daniela Maier am Freitag: Einen Großteil seiner Medaillen holt das deutsche Team bei den Olympischen Winterspielen im Eiskanal. Weshalb sich Otto Fricke, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes, immer wieder der selben Frage stellen muss: Ist der deutsche Sport nur noch im Bob, Rodeln und Skeleton richtig gut?