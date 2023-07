Dortmunder Interesse an VfB-Sportchef

1 Sven Mislintat im Dezember beim VfB-Auswärtsspiel in Dortmund. Foto: Baumann

Borussia Dortmund zeigt reges Interesse an einer Verpflichtung des VfB-Sportdirektors Sven Mislintat vom Sommer 2022 an. Der Verein aus dem Ruhrpott würde sich damit aber auch ein Problem schaffen, kommentiert Gregor Preiß.









Dortmund/Stuttgart - Auch bei Borussia Dortmund hat Corona Pläne reihenweise über den Haufen geworfen. Eigentlich würde Michael Zorc in diesem Sommer abtreten, hätte es die Pandemie nie gegeben. So aber hängte der Sportchef und das Urgestein der Borussia (seit 1978 im Verein) zur Bewältigung der wirtschaftlichen Herausforderungen ein weiteres Jahr dran. 2022 soll dann endgültig Schluss sein für den 58-Jährigen – ob nur bei der Borussia oder gänzlich, steht noch in den Sternen.