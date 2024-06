1 Auf dem Flughafen in Dortmund gab es einen Zwischenfall. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Thissen

Ein Flugzeug ist am Freitagabend am Dortmunder Flughafen gestartet und gleich wieder gelandet, weil ein oder mehrere Vögel in das Triebwerk geraten.











Ungeplant umkehren musste am Freitagabend ein Flugzeug mit 190 Passagieren an Bord auf dem Weg von Dortmund ins polnische Kattowitz. Beim Start der Boeing 737 seien einer oder mehrere Vögel ins Triebwerk geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstagmorgen.