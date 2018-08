Dortmund Rottweiler verletzt fünfjähriges Mädchen

Von red/dpa 18. August 2018 - 21:52 Uhr

Ein Rottweiler hat in Dortmund eine Fünfjährige angegriffen. Foto: dpa

Eine Fünfjährige ist mit ihrer Oma unterwegs, als sie unvermittelt von einem Rottweiler angegriffen und verletzt wird. Das Tier war zuvor aus einer Umzäunung entkommen.

Dortmund - Ein Rottweiler hat am Samstag in Dortmund ein fünf Jahre altes Mädchen angegriffen und verletzt. Der Hund sei aus einem eingezäunten Gelände entwichen, habe das Kind unvermittelt attackiert und am Bein verwundet, sagte ein Sprecher der Polizei. „Erst durch das Eingreifen von Passanten und des herbeieilenden Hundehalters konnte das Tier dazu gebracht werden, von dem Mädchen abzulassen“, hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Die Fünfjährige, die mit ihrer Oma unterwegs war, sei ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht. Ihre Oma erlitt einen Schock. Der Hund wurde in ein Tierheim gebracht. Die Polizei ermittelt die Umstände des Vorfalls.

Der zweite Rottweiler-Angriff innerhalb weniger Tage

Es ist der zweite Rottweiler-Angriff in Nordrhein-Westfalen innerhalb weniger Tage. Erst am Donnerstag hatte ein Rottweiler einen zehn Jahre alten Jungen in einem Wald bei Wesel angefallen und ihm ins Bein gebissen. Der Hund war seinem Besitzer danach entzogen worden.