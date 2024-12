Dortmund: Proteste nach Urteil zu tödlichen Schüssen auf Flüchtling

1 Das Gericht entschied, dass die Angeklagten aus Notwehr handelten. (Archivbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Am Donnerstagabend demonstrierten rund 300 Menschen gegen das Urteil zu den tödlichen Polizeischüssen auf einen 16-jährigen Flüchtling. Alle fünf Angeklagten wurden freigesprochen.











. Nach den Freisprüchen im Prozess um die tödlichen Polizeischüsse auf den 16-jährigen Flüchtling Mouhamed Dramé haben am Donnerstagabend in Dortmund rund 300 Menschen gegen das Urteil demonstriert. Die Teilnehmer trafen sich in der Dortmunder Nordstadt, um ihren Unmut über die Freisprüche für die fünf angeklagten Polizisten und Polizistinnen zum Ausdruck zu bringen.