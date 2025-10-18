Dortmund-Keeper Gregor Kobel zeigt erstmals sein Baby

Der Schweizer Nationaltorhüter Gregor Kobel ist im Sommer erstmals Vater geworden. Nun teilt der 27-jährige Dortmund-Keeper die ersten Bilder seines Nachwuchses mit der Öffentlichkeit. Geschlecht und Name bleiben jedoch geheim.
Gregor Kobel (27) strahlt derzeit nicht nur auf dem Platz. Der Torwart von Borussia Dortmund hat auf Instagram zum ersten Mal seinen Nachwuchs gezeigt. "My number one" (zu Deutsch: "Meine Nummer eins") schrieb der Schweizer Nationalkeeper zu den Bildern, auf denen er mit seinem Baby zu sehen ist. Vater und Kind tragen graue Kleidung und passende Mützen für den Herbst. Den Post garnierte er außerdem mit einem Herz-Emoji.