Dortmund-Keeper Gregor Kobel zeigt erstmals sein Baby

Der Schweizer Nationaltorhüter Gregor Kobel ist im Sommer erstmals Vater geworden. Nun teilt der 27-jährige Dortmund-Keeper die ersten Bilder seines Nachwuchses mit der Öffentlichkeit. Geschlecht und Name bleiben jedoch geheim.

Gregor Kobel (27) strahlt derzeit nicht nur auf dem Platz. Der Torwart von Borussia Dortmund hat auf Instagram zum ersten Mal seinen Nachwuchs gezeigt. "My number one" (zu Deutsch: "Meine Nummer eins") schrieb der Schweizer Nationalkeeper zu den Bildern, auf denen er mit seinem Baby zu sehen ist. Vater und Kind tragen graue Kleidung und passende Mützen für den Herbst. Den Post garnierte er außerdem mit einem Herz-Emoji.

Kobel und seine langjährige Partnerin Anna waren im Sommer dieses Jahres erstmals Eltern geworden. Geschlecht und Name des Kindes behält das Paar allerdings weiterhin für sich. Der Zürcher hatte bereits vor der Geburt in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung von "einer neuen Zeitrechnung" gesprochen. Diese hat nun sichtbar begonnen - und der stolze Papa lässt seine Follower zumindest ein kleines bisschen an seinem privaten Glück teilhaben.

Während privat alles rundläuft, könnte es auch sportlich kaum besser laufen für den Torhüter. Mit der Schweizer Nationalmannschaft steht Kobel nach vier Spielen mit zehn Punkten und beeindruckenden null Gegentoren auf direktem WM-Kurs. Auch bei Borussia Dortmund ist Kobel eine feste Größe. Der BVB grüßt aktuell von Platz zwei der Bundesliga und hat in dieser Saison erst vier Gegentore kassiert. Kobels regelmäßige Glanzparaden haben ihn in Dortmund längst zum Publikumsliebling gemacht. Immer wieder avanciert der Schweizer in wichtigen Spielen zum Matchwinner.

Giganten-Gipfel in München

Am Samstagabend (18.30 Uhr) steht für Kobel und den BVB das nächste Highlight an: der Klassiker beim FC Bayern München. Mit einem Sieg in der Allianz-Arena könnte Schwarz-Gelb den Rückstand auf den Tabellenführer auf nur noch einen Punkt verkürzen. Doch die Aufgabe ist gewaltig. Die Bayern haben alle sechs Bundesliga-Spiele dieser Saison gewonnen und dabei 25 Tore erzielt. Superstar Harry Kane allein hat elf Treffer auf dem Konto.