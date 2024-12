1 Vor rund einem Jahr startete der Prozess. Es gab damals eine Demo vor dem Landgericht. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Das Landgericht in Dortmund hat fünf Polizisten freigesprochen. Sie wurden angeklagt aufgrund tödlicher Schüsse auf einen 16-jährigen Flüchtling.











Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf einen 16-jährigen Flüchtling bei einem Polizeieinsatz in Dortmund hat das Landgericht am Donnerstag alle fünf an dem Einsatz im August 2022 beteiligten Beamten freigesprochen.