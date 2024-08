1 Kumpels hatten den Jungen in die Paketstation eingesperrt. (Symbolbild) Foto: dpa/Gregor Fischer

Wenn ein Streich danebengeht: Ein Jugendlicher wird von seinen Freunden in ein Paketfach gesperrt, kommt dann aber nicht wieder raus. Schweres Gerät muss ran.











Ein Jungenstreich geht schief: Mithilfe schwerer Technik hat die Feuerwehr in Dortmund einen Jugendlichen aus einer Packstation befreien müssen. Die Polizei berichtete, der Junge sei am Freitag von seinen Kumpels in ein Paketfach eingesperrt worden. Das Problem: Er kam alleine nicht wieder raus.