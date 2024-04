1 Der Mann war bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Polizei-Einsatz in der Dortmunder Innenstadt endet tragisch: Ein Mann ohne festen Wohnsitz stirbt, nachdem ein Beamter auf ihn schießt.











Bei einem Polizeieinsatz in der Dortmunder Innenstadt ist ein 52-jähriger Obdachloser nach einem Schuss eines Einsatzbeamten gestorben. Nach ersten Zeugenaussagen und Sichtung von Bodycam-Aufzeichnungen soll er am Mittwochabend mit einer etwa 2,5 Meter langen Eisenstange aus dem Gerüstbau bewaffnet gewesen sein. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte habe er damit einen anderen Obdachlosen traktiert, berichtete das Polizeipräsidium Recklinghausen am Donnerstag. Nachdem die Beamten aufgetaucht waren, habe er mehrfach mit der Eisenstange gegen die Tür der Reinoldikirche geschlagen.