1 Der Mann wurde am Dortmunder Hafen getötet. Foto: dpa/Justin Brosch

Ein Obdachloser kommt in Dortmund gewaltsam ums Leben: Der Täter soll ein 13 Jahre alter Junge sein. Ein Handyvideo zeigt die Tat laut Ermittlern.











Link kopiert



Ein 13-jähriger Junge soll einen Obdachlosen am Dortmunder Hafen getötet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein Handyvideo zeige, wie das Kind am Donnerstagabend mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben soll. Die Obduktion habe ergeben, dass das 31-jährige Opfer durch mehrere Messerstiche getötet worden sei. Es stehe fest, „dass ihm die tödlichen Stiche von einem der strafunmündigen Kinder beigebracht wurden“.