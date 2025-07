1 Leichenfund in Dorsten Foto: Bludau/FotoBludau/dpa/Bludau

Eine Mutter und ihre einjährige Tochter werden tot aufgefunden. Ein 16-Jähriger stellt sich. Seit einer Woche ist er in U-Haft. Einige neue Details geben die Ermittler nun bekannt.











Mehr als eine Woche nach dem Leichenfund einer Frau und ihres einjährigen Kindes in Dorsten hat sich der Tatverdacht gegen einen Jugendlichen erhärtet. Es werde wegen Totschlags in zwei Fällen gegen den 16-Jährigen ermittelt, teilten die Polizei in Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Essen mit.