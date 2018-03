Doris Schmidts Ex-„Miss Germany“ will Sportmoderatorin werden – und scheitert

Von red/dpa/lsw 16. März 2018 - 08:37 Uhr

Ex-„Miss Germany“ Doris Schmidts Foto: dpa

Doris Schmidts, ehemalige „Miss Germany“, hat sich als Sportmoderatorin beworben, scheiterte aber schon an der Aussprache vieler Fußballer-Namen. „Eine Katastrophe“, so die 29-Jährige in einem Interview.

Stuttgart - Die frühere „Miss Germany“ Doris Schmidts hat sich als Sportmoderatorin beworben - ist aber schon an den Namen der Fußballer gescheitert. „Eine Katastrophe“, sagte die Karlsruherin der „Bild“-Zeitung (Freitag). „Ich konnte die Fußballer-Namen nicht richtig aussprechen, habe sie ständig verwechselt. Bei Sky bin ich definitiv raus.“

Mehr zum Thema

Die 29-Jährige hatte im Jahr 2009 als Studentin den Titel „Miss Germany“ geholt. Bei RTL lief es außerhalb des Sportbereichs bei der Bewerbung um einen Moderationsjob demnach zwar besser. Sicher habe sie den Job aber auch dort nicht: „Ich stehe jetzt auf einer Bewerberliste - so wie 3000 andere auch.“

Die Karlsruherin hat nach eigenen Angaben ein abgeschlossenes BWL-Studium, arbeitet inzwischen aber als Model und Moderatorin.