Strohgäu - Sie scheut das Rampenlicht. Doch wenn sich Doris Leibinger dazu entschließt, in die Öffentlichkeit zu treten, geht sie auf die Menschen zu, offen, direkt mit einem fröhlichen Lachen im Gesicht. Und bei Bedarf auch deutlich in der Ansprache. Der Staat könne nicht alles richten, ist sie überzeugt. Deshalb sei der einzelne gefordert. „Die Selbstverantwortlichkeit fehlt bei vielen“, beobachtet sie. Aber viele Menschen litten eben auch Not.