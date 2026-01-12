Doppelverliererin bei den Golden Globes: Schlechte Verliererin? Amanda Seyfrieds Globes-Reaktion geht viral

Ist sie eine schlechte Verliererin oder alberte sie nur herum, weil sie wusste, dass sie ohnehin nicht gewinnt? Die auffälligen Reaktionen von Amanda Seyfried auf ihre Niederlagen in zwei Kategorien bei den Golden Globes sorgen für Diskussionen - und gehen viral.
Amanda Seyfried (40) ging bei den Golden Globes am Sonntag gleich zweimal ins Rennen. Sie war als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie/Musical für "The Testament of Ann Lee" nominiert sowie als beste Darstellerin in einer Miniserie für "Long Bright River".