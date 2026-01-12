Doppelverliererin bei den Golden Globes: Schlechte Verliererin? Amanda Seyfrieds Globes-Reaktion geht viral

Ist sie eine schlechte Verliererin oder alberte sie nur herum, weil sie wusste, dass sie ohnehin nicht gewinnt? Die auffälligen Reaktionen von Amanda Seyfried auf ihre Niederlagen in zwei Kategorien bei den Golden Globes sorgen für Diskussionen - und gehen viral.

Amanda Seyfried (40) ging bei den Golden Globes am Sonntag gleich zweimal ins Rennen. Sie war als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie/Musical für "The Testament of Ann Lee" nominiert sowie als beste Darstellerin in einer Miniserie für "Long Bright River".

Doch beide Male ging Amanda Seyfried leer aus. Ihre Reaktionen auf die Niederlagen blieben dabei nicht unbeachtet: Bei der Verkündung der Gewinner werden bei den Golden Globes alle Nominierten im Splitscreen gezeigt. Seyfrieds Mimik und Gestik sorgten für reichlich Gesprächsstoff - und gingen viral, auch wenn unklar blieb, was sie damit genau ausdrücken wollte.

Amanda Seyfried klatscht, bevor der Name verlesen wird

Als die Gewinnerin in der Serienkategorie verkündet wird, beginnt Amanda Seyfried schon zu klatschen, bevor überhaupt ein Name fällt. Der Moment legt nahe, dass sie selbst nicht mit einem Sieg gerechnet hatte - und das auch offen zeigte.

Gewinnerin wurde schließlich Michelle Williams (45) für "Dying for Sex". Amanda Seyfried reagierte zunächst ernst, dann mit einem schmalen Lächeln. Als sie bemerkte, dass Williams nicht im Saal war, sagte sie mit leicht spöttischem Grinsen: "Oh, she's not even here" ("Sie ist nicht einmal hier"). Kurz darauf schwenkte die Kamera weiter.

Als der Preis für die beste Hauptdarstellerin in einer Komödie oder einem Musical vergeben wird, fällt nicht der Name von Amanda Seyfried, sondern der von Rose Byrne (46) für "If I Had Legs I'd Kick You". In diesem Moment zieht Seyfried die Mundwinkel in einer beinahe comichaft überzeichneten Grimasse nach unten.