Doppeltes Unglück in Backnang

1 In Backnang hatten ein Landwirt und eine Autofahrerin fast gleichzeitig Pech (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand/StZN

In Backnang fängt eine Ballenpresse Feuer, der Landwirt kann sie gerade noch rechtzeitig von seinem Traktor abkoppeln. Eine Autofahrerin sieht, was geschieht, ist abgelenkt – und schon ereignet sich das zweite Unglück.

Backnang - Am Mittwochnachmittag hat auf einem Feld in Backnang-Oberschöntal (Rems-Murr-Kreis) eine Ballenpresse gebrannt – dies zog einen Folgeunfall nach sich. Die landwirtschaftliche Maschine hatte gegen 17.30 Uhr Feuer gefangen. Der Fahrer konnte sie noch vom Traktor lösen, bevor die Maschine vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften an. Den Schaden schätzt die Polizei auf 15 000 Euro.

Der Brand zog zudem auch noch einen Autounfall nach sich: Eine 59-jährige Frau, die auf einer nahen Kreisstraße unterwegs war, war offensichtlich durch das Geschehen abgelenkt, weshalb sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abkam und über eine Verkehrsinsel fuhr. Dabei prallte sie gegen ein Schild, es entstand ein Schaden von ungefähr 1500 Euro.