Es ist genau 75 Jahre her, als eine Handvoll Kornwestheimer Vereine sich zum Stadtausschuss für Sport und Kultur zusammenschlossen. „Als Gemeinschaft ist man stärker als allein“, so Oliver Hicking, der dem Stadtausschuss heute vorsitzt. Und als Gemeinschaft werden auch die Kornwestheimer Tage gestemmt, die dieses Jahr zum 50. Mal stattfinden.

Wegen der beiden Jubiläen startet das Großevent bereits am Freitag. Vom 16. bis zum 18. Juni verwandeln sich der Marktplatz und der Salamander-Stadtpark drei Tage lang in ein großes Festgelände. Die vielen Kornwestheimer Vereine werden mit ihren Ständen das Fest gestalten, zudem präsentieren sie sich am Sonntag auf dem Marktplatz auf der Bühne mit ihren Programmen.

Startschuss ist am Freitag um 18 Uhr mit Musik der wiedervereinten Band FineRip. Es ist sozusagen das „Warm-Up“ für das ganze Wochenende. „Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr wieder viel mehr Angebote für die Kleinen parat haben“, sagt Hicking. Nach 15 Jahren sei zum Beispiel endlich wieder die Spielstraße des CVJM dabei.

Für die etwas Älteren spielt am Samstagabend die Coverband Safir auf der in diesem Jahr deutlich größeren Bühne auf dem Kornwestheimer Marktplatz. Und wenn es dunkel wird, werden eine Feuershow, eine LED-Show und das Feuerwerk den Salamander-Stadtpark in ein ganz besonders Licht setzen.

Ein Highlight findet am Sonntag um 14 Uhr auf der Bühne statt. Zu den 50. Kornwestheimer Tagen wird es dort einen 50 Meter langen Hefezopf geben. Ein Großteil davon kommt von der Bäckerei Dannenmann, drei fehlende Teile werden von prominenten Händen gebacken: Oberbürgermeisterin Ursula Keck, Erster Bürgermeister Daniel Güthler und Beigeordnete Martina Koch-Haßdenteufel werden jeweils einen Hefezopf mitbringen. Diese drei werden vor Ort gemeinsam mit den restlichen fehlenden Metern zugunsten der städtischen Musikschule versteigert.

Der Eintritt ist frei

Der Eintritt zu der Großveranstaltung ist an allen drei Tagen gratis, auch die Konzerte können ohne Ticket besucht werden. Die Kornwestheimer Tage sind so ziemlich das größte Fest in der Salamanderstadt. Gestemmt wird das Ganze mit vereinter Kraft im Ehrenamt. Etwa 70 bis 100 Helfer sind pro Schicht im Einsatz. Die Vereine bieten Essen und Getränke an, generieren so Einnahmen und pflegen ganz nebenbei den Kontakt zu ihren Mitgliedern oder finden sogar neue Mitstreiter.

Dass das Fest bereits zum 50. Mal stattfindet, ist durchaus eine Besonderheit. Denn damit gehören die Kornwestheimer Tage zu den ältesten Veranstaltungen dieser Art im Landkreis. Anfang der 1970er Jahre ging das Event des Stadtausschusses für Sport und Kultur in Kornwestheim erstmals über die Bühne. Ausgebremst wurde es 2020 und 2021 coronabedingt, ehe es im vergangenen Jahr mit tausenden Besuchern und bester Stimmung wieder los ging.

Und dieses Jahr also mit doppeltem Jubiläum. Als 1948 der Stadtausschuss für Sport und Kultur gegründet wurde, ging es darum, als Gemeinschaft besser agieren zu können. Zum einen wurden Termine koordiniert, sodass zum Beispiel nicht zwei Chöre an einem Tag zum Konzert einladen. Zum anderen sollte der Ausschuss als gemeinsames Sprachrohr aller Vereine dienen, etwa im Gespräch mit der Stadt. Das tut er auch heute noch – nur mit deutlich mehr Vereinen als vor 75 Jahren. Inzwischen sind es nämlich mehr als 30 Mitglieder.