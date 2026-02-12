Dreimal Zwillinge in Folge - für eine Familie aus Bayern wird das Leben bald noch turbulenter. Was die Eltern zu diesem seltenen Glück sagen.
Fürth - Dass sie Zwillinge bekommen wird, ist für Jasmin Schmidt schon fast nicht mehr überraschend - immerhin ist es für sie bereits das dritte Mal in Folge. "Das ist für mich jetzt nicht mehr so außergewöhnlich", sagt die 36-Jährige aus dem nordbayerischen Fürth. Beim dritten Mal sei es für ihn das Normalste überhaupt, meint auch der werdende Vater Andreas Rittner. "Ich habe gar nicht gedacht, dass da eins kommt. Ich dachte sofort, das werden wieder zwei."