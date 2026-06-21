Doppelter Grund zum Feiern für Prinz William: Der Royal wird 44 - und das ausgerechnet am Vatertag. Zum Anlass veröffentlicht der Palast ein zauberhaftes Foto mit Tochter Charlotte.

Für Prinz William (44) fallen in diesem Jahr gleich zwei feierliche Anlässe zusammen: Der britische Thronfolger feiert an diesem Sonntag seinen 44. Geburtstag und den britischen Vatertag. Zum Ehrentag hat die königliche Familie ein bislang noch nicht bekanntes Foto veröffentlicht, das William an der Seite seiner Tochter Prinzessin Charlotte (11) zeigt. Aufgenommen wurde das Bild in den Gärten des Kensington-Palastes, im Anschluss an die Geburtstagsparade Trooping the Colour in der vergangenen Woche.

Eine liebevolle Botschaft der Familie Begleitet wird das Bild von herzlichen Zeilen, unterzeichnet von Williams Ehefrau Prinzessin Kate (44) und den drei gemeinsamen Kindern. "Alles Gute zum Geburtstag und zum Vatertag an den besten Papa der Welt! Wir lieben dich sehr", heißt es darin. Unterschrieben ist die Nachricht mit den Initialen "C, G, C & L" - für Catherine, George (12), Charlotte und Louis (8) - samt einem kleinen Herz.

Der Ehrentag beschließt eine der hektischsten Phasen im royalen Terminkalender. Unlängst war William unter anderem bei der Zeremonie des Hosenbandordens sowie beim traditionsreichen Pferderennen Royal Ascot in Erscheinung getreten.

Vier Jahre Prince of Wales

Der Geburtstag markiert zugleich ein weiteres Jubiläum: Vor vier Jahren verlieh König Charles seinem Sohn den Titel Prince of Wales - nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im Jahr 2022.

Nach einer von Sorge geprägten Zeit rund um die Krebsdiagnose von Prinzessin Kate dürfte der 44-Jährige seinen Geburtstag bewusst im Kreis der Familie verbringen. Da der Ehrentag in diesem Jahr mit dem Vatertag zusammenfällt, wird er ihn voraussichtlich privat zu Hause mit seinen drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis feiern, mutmaßen britische Medien.

König Charles denkt an seinen Sohn und seinen Vater

Auch König Charles (77) schickte seinem Sohn per Instagram-Story öffentliche Geburtstagsgrüße. "Alles Gute zum Geburtstag an den Prinzen von Wales", steht zu einem gemeinsamen Bild der beiden geschrieben.

Im royalen Feed taucht derweil eine rührende Würdigung des 2021 verstorbenen Vaters von König Charles auf. Zu einem älteren gemeinsamen Bild von Prinz Philip und seinem Sohn heißt es: "Wir feiern heute alle Väter und denken an diejenigen, die sich wünschen, bei ihren Vätern sein zu können."