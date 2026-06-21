Doppelter Grund zum Feiern für Prinz William: Der Royal wird 44 - und das ausgerechnet am Vatertag. Zum Anlass veröffentlicht der Palast ein zauberhaftes Foto mit Tochter Charlotte.
Für Prinz William (44) fallen in diesem Jahr gleich zwei feierliche Anlässe zusammen: Der britische Thronfolger feiert an diesem Sonntag seinen 44. Geburtstag und den britischen Vatertag. Zum Ehrentag hat die königliche Familie ein bislang noch nicht bekanntes Foto veröffentlicht, das William an der Seite seiner Tochter Prinzessin Charlotte (11) zeigt. Aufgenommen wurde das Bild in den Gärten des Kensington-Palastes, im Anschluss an die Geburtstagsparade Trooping the Colour in der vergangenen Woche.