Mario Basler redet sich in Rage: Nach dem blamablen Auftritt der Nationalmannschaft nimmt der Ex-Kicker die Spieler in die Pflicht. Stefan Effenberg sieht harte Konsequenzen für Bundestrainer Hansi Flick.

Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg hat sich angesichts der Krise im DFB-Team für eine Trennung von Bundestrainer Hansi Flick ausgesprochen. Er glaube, „dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht, dass gehandelt werden muss und dementsprechend auch ein neuer Trainer kommen muss“, sagte der 55-Jährige in der Talkshow „Doppelpass“ des TV-Senders Sport1 am Sonntag.

Mario Basler nimmt Spieler in die Pflicht

Ex-Europameister Mario Basler sieht dagegen die Spieler als hauptverantwortlich für die zuletzt schwachen Auftritte. „Natürlich ist der Trainer immer mitverantwortlich für diese Mannschaft, aber wenn du elf Blinde auf dem Platz hast, was soll denn ein Trainer dann machen?“, sagte Basler polemisch. Dortmunds Mittelfeldspieler Emre Can nannte er „arrogant und völlig überheblich“, den neuen Kapitän Ilkay Gündogan habe er „die letzten 15 Spiele in Nationalmannschaft gar nicht gesehen“.

Lesen Sie auch

Effenberg gibt Basler Kontra: „Elf Blinde sind das nicht“

Effenberg wollte die Kritik seines früheren Teamkollegen beim FC Bayern München so nicht stehen lassen. „Elf Blinde sind das nicht“, sagte er: „Man muss hinterfragen: Wer gibt die Führung vor, wer ist verantwortlich für die Aufstellung, für die Einstellung, für die Taktik - und das ist der Trainer.“

Ex-Profi Patrick Helmes zeigte derweil Mitleid mit Flick. „Es fehlt der Background, um da groß was zu ändern“, meinte der frühere Stürmer und ergänzte: „Es steht aktuell keine Mannschaft auf dem Platz.“ Die Japaner hätten dank ihrer Geschlossenheit am Samstag klar mit 4:1 gegen Deutschland gewinnen können, „das reicht aktuell, um uns zu schlagen“.