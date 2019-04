1 Im fränkischen Schnaittach wurde ein Ehepaar ermordet. Foto: dpa

Im Fall eines getöteten und danach eingemauerten Ehepaars aus dem fränkischen Schnaittach hat das Landgericht Nürnberg-Fürth beide Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt.

Nürnberg - Das Landgericht Nürnberg sah es in dem am Donnerstag verkündeten Urteil als erwiesen an, dass der Sohn der Getöteten und seine Ehefrau die 70 und 66 Jahre Eltern töteten.

Bei dem 26 Jahre alten Sohn verzichtete das Gericht auf die von der Staatsanwaltschaft geforderte Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.