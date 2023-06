Doppelmord in Allmersbach

1 Der Prozess um den Doppelmord von Allmersbach findet vor dem Landgericht Stuttgart statt (Symbolbild). Foto: Weingand / STZN

Wichtige Zeugenaussage im Doppelmordprozess: Die vom Angeklagten getrennt lebende Gattin wäre wohl fast selbst zum Opfer des Mannes geworden, nachdem dieser seine Exfreundin und deren Kind getötet hatte.









Allmersbach/Stuttgart - Im größten Saal des Landgerichts Stuttgart ist die Verhandlung gegen einen 36-Jährigen wegen Doppelmordes fortgesetzt worden. Eine der wichtigsten Zeuginnen sagte aber in einem kleinen Raum im Untergeschoss aus. Die Noch-Ehefrau des Angeklagten wurde per Video in den Verhandlungsraum zugeschaltet, einer Konfrontation mit ihrem Mann wollte sie aus dem Weg gehen. Schließlich geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeklagte auch sie töten wollte.