Doppeljubiläum: Wie stark ist unsere Bundeswehr?

Die Bundeswehr feiert eine Art Doppeljubiläum: Sie ist 70 Jahre alt. Seit 25 Jahren dienen auch Frauen an der Waffe. Doch die Armee ist nicht in Bestform.
Die Geschichte der bundesdeutschen Armee beginnt mit einer „Stunde der Besinnung“. Zu einer solchen hatte Bundesverteidigungsminister Nummer eins, Theodor Blank (CDU), den Akt erklärt, als er vor 70 Jahren erstmals Freiwillige für die Bundeswehr verpflichtete. Die Bundeswehr hieß damals noch gar nicht so. Der Name wurde ihr erst im Frühjahr 1956 übertragen.