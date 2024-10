Doppelinterview nach der Hochzeit: Karina Gottschalk: Thomas hat sich für mich entschieden

Zwar hat Thomas Gottschalk (74) bei keinem einzigen Auftritt, Kommentar oder Interview auch nur einen Funken Zweifel daran gelassen, wie glücklich er mit der neuen Frau an seiner Seite ist. Und doch war die Hochzeit vor allem auch für Karina (62), die seither Gottschalk mit Nachnamen heißt, wichtig. In einem Doppelinterview mit dem Magazin "Bunte" erklärt sie: "In einer Zeit der Unverbindlichkeit hat sich Thomas vor aller Augen für den Rest seines Lebens für mich entschieden."

"Ich war sechs Jahre seine Freundin, jetzt bin ich seine Frau. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied", betont die 62-Jährige. Durch die Eheschließung seien sie "noch ein Stück enger zusammengewachsen". Dass ihre Liebe hält, davon ist auch Thomas Gottschalk überzeugt. "Als Mann spürst du, ob deine Liebe für den Rest des Lebens reicht. Ich bin davon überzeugt, sie tut es."

Lesen Sie auch

Jetzt ist Karina doch bekannt

Bei öffentlichen Auftritten sieht man das Paar schon lange nur noch zusammen und die Frau, die "auch aus dem Fernsehgeschäft" kommt, absolviert ihre Red-Carpet-Auftritte an seiner Seite von Anfang an sehr gut. Dass sie nahezu immer dabei ist, liegt auch an ihm. "Ich weiß natürlich, dass ich neben ihr besser aussehe als ohne sie", sagt er. Karina habe "nie berühmt oder bekannt werden" wollen, erzählt der ehemalige Star-Moderator weiter, und fügt stolz hinzu: "Das habe ich ihr versaut."

Spätes Glück hält "jung im Kopf"

Dass ihre Beziehung in die Kategorie spätes Glück fällt, nimmt die Blondine gelassen. Auf die "große Liebe" zu warten, lohne sich immer, sagt sie. "So verliebt wie jetzt war ich noch nie in meinem Leben." Karina Gottschalk gibt aber auch zu: "Vor zwölf Jahren hat meine Tochter nach dem Abitur das Haus verlassen. Ab da hätte ich Zeit für die große Liebe gehabt. Es hat halt dann etwas länger gedauert, bis sie mir begegnet ist."

Das Alter scheint bei ihrem Liebesglück dennoch irgendwie eine Rolle zu spielen, wie zumindest bei Thomas Gottschalk durchklingt, wenn er über Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten spricht. "Meine Frau ist ein Dutzend Jahre jünger als ich. Damit ist sie sowohl in eine digitale als auch in eine ganz andere Musik- und Politikwelt hineingewachsen als ich." Über all das tauschten sie sich aus. Bei unterschiedlichen Positionen übernehme sie oft seine Gedanken, sehr oft übernehme er ihre. "Das hält mich jung im Kopf", lautet sein Fazit.

Hochzeit auf Ibiza

Der Moderator war in erster Ehe ab 1976 mit Thea Gottschalk (79) verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne. Im März 2019 gaben sie ihre Trennung bekannt, wenig später zeigte er sich öffentlich mit Karina Mroß. Im Mai 2024 erfolgte die Scheidung. Nur einen Monat später verlobte sich Thomas Gottschalk dann mit Mroß. Ende August feierten sie im kleinen Kreis auf Ibiza ihre Hochzeit.