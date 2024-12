Doppelhaushalt für die Landespolitik: Welche Schwerpunkte finanziert das Land mit dem Geld der Steuerzahler?

1 Nächste Woche beschließt der Landtag den Landesetat – und auch seinen eigenen Haushalt. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Fast 136 Milliarden Euro kann das Land in den nächsten beiden Jahren ausgeben. 67,2 Milliarden Euro sind es 2025, 69,3 Milliarden Euro im Jahr darauf. Der Staatshaushalt ist ein Dickicht mit rund 5000 zahlen-gespickten Seiten. Klarheit zu gewinnen, wo die grün-schwarze Koalition ihre Schwerpunkte setzt, ist gar nicht so einfach. Exakt ausgerechnet hat das Finanzministerium auch noch nicht, wie der Etat sich nach den letzten Verschiebungen darstellt. Einen groben Überblick gibt es aber, in welche Bereiche das meiste Geld fließt, welche Minister die größten Gewinner und Verlierer sind und ob es große Verschiebungen gibt.