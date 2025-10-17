Doppelhaushalt 2026/27: Warum die Kultur von Kürzungen ausgenommen werden sollte

Der Stuttgarter Kulturszene drohen finanzielle Einschnitte. Nun werben die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger in einem Appell dafür, Existenzen über Bagatellgrenzen zu sichern.
Die Liste könnte ein finsterer Ausblick in die Zukunft der Stuttgarter Kulturszene sein. Sie versammelt mehr als zwanzig Initiativen, Kollektive, Förderprogramme, Kunstorte und Festivals, die im Zuge der anstehenden Sparrunde ein Versiegen der städtischen Zuschüsse befürchten müssen. Und das, obwohl ihnen Fachjurys eine nachhaltige Bedeutung für die Stuttgarter Kulturlandschaft attestiert hatten und sie deshalb „institutionell“ gefördert wurden.