Doppelhaushalt 2026/27: Stuttgart in Aufruhr – warum in der Zumutung auch eine Chance steckt

Ängste und Wut treiben viele Stuttgarter gegen den Sparhaushalt auf die Straße. Dabei gilt es genau hinzusehen, wer das Geld dringend braucht – und wer nicht, meint unsere Autorin.
Der Stuttgarter Sparhaushalt wühlt auf. Kulturschaffende, Sozialarbeiter, Eltern, Erzieher tragen ihren Ärger und ihre Angst vor den drohenden Einschnitten auf die Straße und ins Rathaus, formulieren ihn auf Bannern, in Brandbriefen und Petitionen. Es ist eine Demonstration gelebten bürgerschaftlichen Engagements. Auch ein Schrei nach Mitgestaltung, der richtig ist, weil es in den Haushaltsverhandlungen um nichts weniger geht als die Lebensqualität in dieser Stadt, ja, um ihre Identität.