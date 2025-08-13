Doppelhaushalt 2026/27: Kein Sparpotenzial: Freie Kulturschaffende fürchten um ihre Existenz

Sich in Ruhe einen Überblick verschaffen? So war der Plan. Doch für das neue Geschäftsführer-Duo der freien Tanz- und Theaterszene geht es gleich zum Start um alles.
Eigentlich hatten sich Tobias Frühauf und Philipp Wolpert, das neue Leitungsduo der freien Tanz- und Theaterszene Stuttgart (FTTS), den Einstieg in die neue Aufgabe anders vorgestellt. „Wir wollten auf die Künstlerinnen und Künstler mit diesen Fragen zugehen: Wozu braucht es die FTTS? Wofür sollen wir stehen?“, sagt Philipp Wolpert zu den Plänen und erläutert: „Wir wollten alles infrage stellen, um die FTTS möglichst zukunftsfähig aufzustellen.“