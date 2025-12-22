Der Sparhaushalt der Stadt hat Auswirkungen auf fast alle Bereiche. Vier Menschen aus unterschiedlichen Bereichen in Stuttgart erläutern, warum sie persönlich darunter leiden.
Schlussendlich hat es die Stimmen der AfD nicht gebraucht. Mit 35 Stimmen hat der Stuttgarter Gemeinderat am Freitagabend gegen 21 Uhr den Doppelhaushalt verabschiedet. 26 Stadträtinnen und Stadträte stimmten dagegen. CDU, Grüne und Freie Wähler votierten dafür. Die Fraktionen von SPD/Volt, Linksbündnis, Puls, FDP und AfD hingegen nicht.