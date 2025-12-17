Doppelhaushalt 2026/2027: Stuttgart spart sich die Kultur – warum eigentlich?

Einsparungen bei der Kultur sanieren keinen Haushalt, zerstören aber fragile Wirksysteme – diese alte Wahrheit trifft Stuttgart mit voller Wucht.

Das Heulen und Zähneklappern ist im Einzelnen laut, eine wirkliche Welle des Protestes gegen die für Stuttgarts geplanten Doppelhaushalt 2026/2027 bereits beschlossenen harten Einschnitte in die Kulturförderung aber formiert sich nicht. Zu früh im Jahr waren alle im Bild, zu übermächtig ist das Tempo, in dem Baden-Württembergs Landeshauptstadt ein ständig wachsendes Haushaltsloch korrigieren muss, zu groß ist die gemeinsame Angst vor dem Abstieg der weitgehend von der Automobilindustrie abhängigen Metropole.

Stuttgart muss sparen – und will doch alles erhalten Neun Millionen Euro will Stuttgart 2026 bei der Kulturförderung einsparen. Ein dichtes Netz fein differenzierter Ausgabenminderungen haben Kulturverwaltung und Gemeinderat beschlossen – nichts soll wirklich verschwinden müssen. Dabei spart sich Stuttgart die Kultur doch längst.

Wie das? Die Realität einer national einmaligen Dichte hochrangiger Kultureinrichtungen im unmittelbaren Stadtzentrum führte nicht etwa zur längst etablierbaren Marke Kulturquartier Stuttgart mit abgestimmten Öffnungszeiten, Programmangeboten und Preisen, sondern zu gähnender Mut- und Ratlosigkeit, Nicht-Dialog zwischen Stadt und Land eingeschlossen. Das Ergebnis nach 20 Jahren Debatte über das sich zwischen Staatstheater-Areal und Staatsgalerie bis zum Stadtpalais und zum Hotel Silber, vom Institut für Auslandsbeziehungen über das Landesmuseum und das Kunstmuseum bis hin zu den Innenstadtkinos und Kunstgebäude am Schlossplatz erstreckende Kulturquartier Stuttgart? Ein kaum wirklich wahrnehmbares Digital-Puzzle für die Kultureinrichtungen an der Konrad Adenauer-Straße. Darüber der Begriff zementiert, der alles so schön, aber falsch zuordnet: Kulturmeile.

Noch schlimmer die zur „Jahrhundertaufgabe“ ausgerufene Erweiterung und Sanierung des Staatstheater-Areals. Von der Torpedierung fertiger Planungen für das Interim Postpaketzentrum 2017 haben sich die Staatstheater bis heute nicht erholt. Oper, Ballett und Schauspiel in immer weiter ausgreifenden Warteschleifen – das zerstört jeden Antritt. Und wo ist spürbar, dass die Stadt Stuttgart Europas größtes Dreispartenhaus zur Hälfte finanziert, wo ist der Stolz über die Spitze, die es doch braucht, um die Vielfalt glänzen zu lassen?

Stuttgart muss sparen – warum nicht bei Platzumbauten?

Die Rechnung jetzt ist einfach: In der puren Finanzdramatik, die Kinderbetreuung zum Luxusgut macht und mobile Brennpunktarbeit für verzichtbar erklärt, kann die Kultur keine Sonderrolle beanspruchen. Warum aber eigentlich nicht, wenn sie Wege aufzeigt, in Stadtquartieren neue Nähe zu erzeugen und völlig überdimensionierte Platzumbauten überflüssig macht, die schon im Einzelfall mal eben die Summe der Kulturförderung außerhalb der Staatstheater-Zuschüsse ausmachen? Warum eigentlich nicht, wenn sie das national gefeierte Junge Ensemble Stuttgart weiter entwickelt – mit einer Kinder- und Jugendtheater-Konzeption, die sich noch intensiver für den Alltag von Kindern und Jugendlichen nutzen ließe. Und warum eigentlich nicht, wenn Stuttgart Animation und Virtual Reality zu Aushängeschildern der Transformation des Standorts machte. Ja, warum eigentlich nicht, wenn Innovation kein Muster ohne Wert sein soll.

Stuttgarts Erster Bürgermeister Fabian Mayer hat recht, wenn er sagt, man habe für die Kultur in der Stadt das Schlimmste verhindert. Schlimm aber ist, dass die Stadt die fragilen Wirksysteme, die aus Kultureinrichtungen und Projekten der Freien Szene heraus die Stadt als pulsierendes Miteinander durchziehen, nicht wirklich wahrnimmt. Nur so aber ließen sich berechtigte Forderungen ableiten – zuvorderst nach Kooperation, die diesen Begriff bis in organisatorische Strukturen hinein auch einlöst.

Stuttgart muss sparen – braucht aber neue Ideen

Verdammt, nach sich selbst zu schauen, sich selbst das Überleben zu sichern – das ist keine Position, aus der heraus Zukunft gelingt. Eben dies aber, die Idee von Zukunft zu haben, von Zukunft dieser Stadt im Herzen einer Metropolregion mit 2,8 Millionen Menschen, die Idee von Stuttgart, das ist die Forderung, die man sich nicht sparen kann. Erst recht nicht als Forderung an die Kultur.