Jürgen Sauer, kulturpolitischer Sprecher der CDU im Stuttgarter Rathaus, sieht seine Bemühungen um geringere Einschnitte in den Kulturhaushalt pulverisiert. Wie reagiert er?
Gemeinsam mit den Grünen im Stuttgarter Rathaus wollte die CDU eigentlich die geforderte Einsparsumme bei den Kulturausgaben von zehn Millionen Euro pro Jahr für 2026 und 2027 auf fünf Millionen Euro pro Jahr drücken. Vor allem Jürgen Sauer, kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, zeigte sich zuversichtlich, eine Mehrheit für den gemeinsamen Vorstoß organisieren zu können.