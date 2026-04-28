Denkendorfs Frauen-Handball-Trainer Christoph Hönig spielt in der kommenden Saison für die Männer des Vereins. „Für beide Seiten ist das eine gute Sache.“
„Ehrgeizig ist ein Wort, das ihn ganz gut beschreibt“, sagt Moritz Müller über Christoph Hönig. Er muss es wissen, denn die beiden kennen sich gut: Müller ist Trainer des Männer-Handball-Verbandsligisten TSV Denkendorf, Hönig der Coach der Oberliga-Frauen des Vereins. Daran wird sich in der kommenden Saison nichts ändern, eine entscheidende Veränderung gibt es aber schon: Müller und Hönig werden noch deutlich mehr miteinander zu tun haben, denn Hönig wird zusätzlich zu seinem Job als Coach der Frauen für die Männermannschaft spielen.