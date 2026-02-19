Doppel-Sturz von Vinzenz Geiger: Der Fluch vom Fleimstal – Kombinierer bleiben ohne Medaille

Auch im dritten olympischen Rennen gehen die deutschen Kombinierer leer aus – doch Platz fünf im Teamsprint für Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek war besonders bitter.
Menschliche Größe zeigt sich vor allem in der Niederlage. Diesmal drückte sie sich zunächst in zahlreichen, tröstenden Umarmungen für den gefallenen Teamkollegen aus. Und später auch in Worten. „Im Sport gewinnt man zusammen“, sagte Johannes Rydzek und blickte hinüber zum völlig niedergeschlagenen Vinzenz Geiger, „heute haben wir verloren, und auch das tun wir gemeinsam.“ Es war ein schöner Satz – dabei hätte es bitterer kaum kommen können für die Kombinierer vom SC Oberstdorf.