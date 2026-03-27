Doppel-Eins in den Charts: BTS schreiben Musikgeschichte in Deutschland

Vier Jahre Pause, ein Militärdienst und nun Rekordhalter: Die K-Pop-Boygroup BTS legen mit "ARIRANG" eines der spektakulärsten Comebacks der Popgeschichte hin. Doppel-Platz-1 in Deutschland und Weltrekord bei Spotify.

Sie haben ihren Militärdienst in Südkorea absolviert, nun melden sich BTS nach vier Jahren Pause fulminant zurück und brechen dabei mehrere Rekorde. Ihr neues Album "ARIRANG", am vergangenen Freitag erschienen, steigt direkt auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album-Charts ein. Gleichzeitig erreicht die Vorabsingle "Swim" Platz 1 der deutschen Single-Charts.

Diese Doppelspitze ist mehr als ein Charterfolg - sie ist ein Stück Musikgeschichte. BTS sind damit die erste K-Pop-Band überhaupt, der ein solcher Doppel-Neueinstieg auf Platz 1 in Deutschland gelingt. Mehr noch: Keine Band zuvor - unabhängig vom Genre - hatte in der Geschichte der deutschen Charts gleichzeitig ein Album und eine Single neu auf der Eins platziert.

Ein Rekord nach dem anderen

"ARIRANG" ist bereits in der ersten Verkaufswoche das meistverkaufte K-Pop-Album aller Zeiten und übertrifft damit den bisherigen Rekordhalter: BTS selbst, mit "Proof" aus dem Jahr 2022. Es ist zudem das dritte Mal, dass die Band mit einem Album Platz 1 in Deutschland erreicht.

Auf Spotify reißt "ARIRANG" gleich zwei Bestmarken: das meistgestreamte K-Pop-Album in der Plattformgeschichte und das meistgestreamte Album an einem einzigen Tag im Jahr 2026. Die Single "Swim" überholt dabei ihren eigenen Hit "Butter" als größtes Debüt des Jahres. Die Dominanz von BTS geht weiter: Gleich acht Tracks aus "ARIRANG" tauchen gleichzeitig in den deutschen Single-Charts auf.

Netflix-Doku und Welttournee: Das Beste kommt noch

Wer dachte, der Rekordstart sei der Höhepunkt des Comebacks, wird eines Besseren belehrt. Noch heute, am 27. März, startet auf Netflix die Dokumentation "BTS: The Return" - ein Blick hinter die Kulissen der vielleicht bedeutendsten Boyband-Rückkehr der Popgeschichte.

Bereits am 9. April eröffnen BTS in Goyang, Südkorea, ihre Welttournee. Die Konzerte am 11. April in Goyang und am 18. April in Tokio werden als Live-Events in über 80 Länder und Regionen gestreamt und in rund 3.800 Kinos weltweit auf der Leinwand zu sehen sein. Tickets sind bereits erhältlich. Die Tour selbst ist mit 82 Konzerten in 34 Städten angelegt und setzt auf neueste Technik, darunter eine spektakuläre 360-Grad-Bühne.