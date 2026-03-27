Doppel-Eins in den Charts: BTS schreiben Musikgeschichte in Deutschland

Vier Jahre Pause, ein Militärdienst und nun Rekordhalter: Die K-Pop-Boygroup BTS legen mit "ARIRANG" eines der spektakulärsten Comebacks der Popgeschichte hin. Doppel-Platz-1 in Deutschland und Weltrekord bei Spotify.
Sie haben ihren Militärdienst in Südkorea absolviert, nun melden sich BTS nach vier Jahren Pause fulminant zurück und brechen dabei mehrere Rekorde. Ihr neues Album "ARIRANG", am vergangenen Freitag erschienen, steigt direkt auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album-Charts ein. Gleichzeitig erreicht die Vorabsingle "Swim" Platz 1 der deutschen Single-Charts.