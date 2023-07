1 HSV-Trainer Tim Walter, Innenverteidiger Mario Vuskovic: Der Kroate erlebt derzeit die schwierigste Phase seiner Karriere. Foto: Imago//Kalle Meincke

Tim Walter, das war schon in seiner Zeit beim VfB Stuttgart so, ist ein Spieler-Versteher. Der Trainer des Hamburger SV lässt nichts kommen auf seine Jungs, verteidigt sie, stärkt ihnen den Rücken. Erst recht in harten Zeiten. Mario Vuskovic (21) durchlebt gerade die schwierigste Phase seiner Karriere. Doch auf Tim Walter, klar, kann er sich verlassen. „Ich bin mit ihm in Kontakt, wir telefonieren häufig“, sagt der HSV-Coach, „die Seelenlage ist nicht gut bei ihm. Das tut mir sehr leid für den Jungen.“