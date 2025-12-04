Dooring-Unfälle: Autohersteller sollen zu Türwarnsystemen verpflichtet werden

Plötzlich geöffnete Autotüren haben vor allem für Radfahrer oft schlimme Folgen. Die Bundesregierung will nun KfZ-Hersteller in die Pflicht nehmen, für besseren Schutz zu sorgen.
Berlin - Radfahrer sollen künftig besser vor schweren Unfällen durch plötzlich geöffnete Autotüren geschützt werden. Die Bundesregierung plant, Türwarnsysteme in Fahrzeugen verpflichtend vorzuschreiben, um sogenannte "Dooring"-Unfälle zu verhindern, wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf das Verkehrsministerium berichtete. "Die Bundesregierung bearbeitet dieses Thema mit hoher Priorität", zitierte die Zeitung eine Sprecherin von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).