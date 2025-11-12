Doom-Metal-Festival: Heavy-Metal-Szenegrößen schauen in der Leonberger Beat Baracke vorbei

Die Band Angel Of Damnation vereint mehrere Urgesteine des Heavy Metals in Deutschland. Die Band tritt in Leonberg als Headliner beim „Get Wasted And Be Doomed“-Festival auf.
Beim Doom Metal geht es etwas langsamer, schwerer, oft auch epischer zu als bei anderen Spielarten der härteren Gangart – doch auch hier sind die Fans zahlreich. Das „Get Wasted And Be Doomed“-Festival in der Leonberger Beat Baracke geht daher nun in die zweite Runde. An diesem Samstag, 15. November, ist es soweit. Und die Macher rund um Doom-Metal-Spezialist Martin Knötzele haben wieder ein bemerkenswertes Line-up an den Start gebracht – das sogar mit einigen Szene-Stars aufwarten kann.