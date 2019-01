Donzdorf im Kreis Göppingen Wohnhaus brennt nach Explosion

Von kas 13. Januar 2019 - 12:42 Uhr

Offenbar hat eine Explosion am Sonntagvormittag ein Wohngebiet in Donzdorf erschüttert. Die Ursache dafür ist noch unbekannt. Ein Wohnhaus steht in Flammen.





Donzdorf - Bei einem Feuer in einem Reihenhaus in Donzdorf (Kreis Göppingen) ist am Sonntagvormittag eine Person schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass eine Explosion den Brand ausgelöst hatte.

Wie und warum es zu der Explosion gekommen war, ist noch unklar. Auch das Ausmaß der Schäden ist noch unbekannt. Zeugen berichteten aber, es habe vor dem Feuer einen Knall und eine heftige Erschütterung gegeben.