Der Tiroler Schauspieler Dietmar Mössmer ist am Freitag im Alter von 69 Jahren verstorben. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle als Sergente Alvise in den "Donna Leon"-Verfilmungen. Dem ORF-Landesstudio Tirol war er als Hörspielsprecher verbunden.

Die Fernsehlandschaft trauert um einen markanten Charakterdarsteller: Dietmar Mössmer ist tot. Der österreichische Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle des Sergente Alvise in den "Donna Leon"-Verfilmungen einem Millionenpublikum bekannt wurde, verstarb am vergangenen Freitag im Alter von 69 Jahren nach längerer Krankheit, wie aus einem Bericht von "tirol.ORF.at" hervorgeht.

Der gebürtige Tiroler, der am 10. August 1955 in Zams geboren wurde, blickte auf eine über vier Jahrzehnte währende Karriere zurück, in der er sowohl auf der Theaterbühne als auch vor der Kamera wirkte. Seine Wandelbarkeit als Schauspieler machte ihn zu einem gefragten Darsteller in zahlreichen deutschen und österreichischen Produktionen.

Lesen Sie auch

Von der Theaterbühne zur Fernsehkarriere

Seine Laufbahn begann Mössmer auf den Theaterbühnen. Nach einem Schauspielstudium am Tiroler Landestheater Innsbruck folgte sein erstes Engagement von 1980 bis 1982 ebendort. Ein Meilenstein seiner Karriere war, als ihn die bekannte Schauspielerin und Regisseurin Ruth Drexel 1983 an das neu gegründete Münchner Volkstheater holte. Diesem Haus blieb er, mit Unterbrechungen, bis 1991 treu.

In den Sommermonaten kehrte Mössmer regelmäßig in seine Tiroler Heimat zurück und wirkte bei den Volksschauspielen Telfs mit. Besonders in Erinnerung bleibt seine Darstellung des Norg in Felix Mitterers "Drachendurst".

Seine erste Kinorolle verkörperte Mössmer 1984 in "Raffl" des Tiroler Regisseurs Christian Berger. Es folgten etwa 40 weitere Kinoproduktionen mit namhaften Regisseuren. Der Durchbruch beim Fernsehpublikum gelang ihm jedoch mit seiner Rolle in der ARD-Krimireihe nach den "Commissario Brunetti"-Romanen der US-amerikanisch-schweizerischen Schriftstellerin Donna Leon (82).

Das Gesicht des Sergente Alvise

19 Jahre lang, von 2000 bis 2019, verkörperte Dietmar Mössmer den etwas ungelenken und zugleich liebenswerten Sergente Alvise in den "Donna Leon"-Verfilmungen. Seine Figur wurde schnell zum Publikumsliebling und blieb weit mehr als nur ein Sidekick des Commissario. Die besondere Chemie zwischen ihm und Uwe Kockisch (81), der den Commissario Brunetti spielte, trug wesentlich zum Erfolg der Reihe bei.

Neben seiner festen Rolle in "Donna Leon" war Mössmer in zahlreichen anderen TV-Formaten zu sehen: Von der "SOKO München" über "Der Alte", "Polizeiruf 110" und "Tatort" bis hin zu "Die Rosenheim-Cops", "Der Bergdoktor" oder "Der Bulle von Tölz".

Zu seinen letzten TV-Rollen zählten Auftritte im ARD-Film "Mein Vater, der Esel und ich" sowie in einer Episode der ZDF-Serie "Frühling". Parallel zu seiner Arbeit vor der Kamera war Mössmer dem ORF als Sprecher in zahlreichen Hörspielproduktionen verbunden.

Dietmar Mössmer hinterlässt eine Tochter.