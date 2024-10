Donaueschinger Musiktage: Nebel, Starkstromenergie und soziale Vernetzung

1 Das Projekt „Shared Sounds“ bei den Donaueschinger Musiktagen. Foto: © Ralf Brunner 2024/Ralf Brunner

Die Donaueschinger Musiktage gehen weitere Schritte hinaus aus der Neuklang-Nische. 2024 gibt es Nachtmusik im Park, ein Konzert mit Geflüchteten, und das Festival ist so weiblich wie noch nie.











Es gibt Dinge und Menschen, die einfach nicht da sind. Zu ihnen gehört das Live-Erlebnis bei Lucia Kilgers „smonize“, einem Musikstück, das man nur im Internet abrufen kann. Oder der Humor bei einer Klang-Performance mit Alltagsgegenständen, die zwar den Titel „Rubbish Music“ trägt, aber das elektronisch transformierte Blasen, Reiben und Knistern mit einem Bierernst vorführt, als sei Bedeutung nur unter Einhaltung eines strikten Grinsverbots erreichbar. In George Lewis‘ Orchesterwerk „The Reincarnation of Blind Tom“ fehlt sogar ein Solist. Der Pianist ist nicht da, an seiner Stelle reagiert eine KI-gespeiste Software mal mehr, mal weniger auf die Aktionen des Orchesters und des Saxophonisten Roscoe Mitchell.