Donatella Versace nimmt Abschied: Trauer in der Modewelt: Model Lucy Markovic stirbt mit 27 Jahren

Große Trauer um Lucy Markovic: Das Model, das durch die TV-Show "Australia's Next Top Model" berühmt wurde und später für große Labels wie Armani und Versace lief, ist im Alter von 27 Jahren gestorben. Ihre Agentur, Elite Model Management, gab die traurige Nachricht über die sozialen Medien bekannt. In dem Statement heißt es, Markovic habe mit einer seltenen Erkrankung, die das Gehirn betrifft, gekämpft.

"Lucy war ein helles, strahlendes Licht und hatte einen unglaublich trockenen Sinn für Humor", so ihre Agentur in der Mitteilung. "Ihr Lächeln und Lachen konnte einen Raum erhellen." Lucy Markovic habe es zudem geliebt, "zu tanzen, sie glänzte wirklich".

Das Modeln sei einer von Lucys Träumen gewesen, "und wir fühlen uns zutiefst geehrt, dass wir Teil dieser Reise mit ihr sein durften. Sie brachte Eleganz, Stärke und Schönheit in ihre Arbeit ein. Aber mehr noch als das brachte sie sich selbst ein - ihre Wärme, ihr Lachen, ihr Licht". Weiter schreibt die Agentur: "Ihre Familie und Freunde sollen wissen, dass sie in unseren Gebeten und Herzen sind. Wir trauern mit Ihnen, und wir feiern die unglaubliche Person, die Lucy war. Wir werden sie nie vergessen."

2015 nahm Lucy Markovic an "Australia's Next Top Model" teil

Markovic nahm 2015 an der neunten Staffel von "Australia's Next Top Model" teil. Sie belegte den zweiten Platz und legte anschließend eine erfolgreiche Modelkarriere hin. Sie wirkte Medienberichten zufolge in Kampagnen für Marken wie Versace und Victoria Beckham mit und lief unter anderem für Oscar de la Renta, Bulgari, Givenchy und Dolce & Gabbana über dem Laufsteg. Außerdem erschien sie in Magazinen wie "Marie Claire" und verschiedenen internationalen Ausgaben der "Vogue".

Mode-Ikone Donatella Versace (69) war einer der Stars, die Markovic nach der Nachricht über den Tod des Models in den sozialen Medien würdigten: "Es tut mir so leid, die Nachricht über @lucymarkovicc zu hören", schrieb sie. "Ruhe in Frieden, schönes Mädchen."