Donald Trumps Zoll-Drohungen: Brüssel erwägt den Einsatz der „Bazooka“

Nach Trumps Zolldrohungen gegen Deutschland und andere wichtige Nato-Partner wegen Grönland bereitet die Europäische Union Gegenmaßnahmen vor.
Die EU arbeitet im Krisenmodus. Der Streit um Grönland und Donald Trumps Androhung von US-Zöllen hat in Brüssel ein hektisches Treiben ausgelöst. Innerhalb weniger Tage müssen die 27 Mitgliedsländer eine Antwort auf eine Situation finden, die nicht nur die Europäische Union, sondern auch die Nato in ihrer Existenz bedroht. Das ist eine diplomatische Gratwanderung: auf der einen Seite soll trotz des erpresserischen Auftretens des US-Präsidenten Gesprächsbereitschaft signalisiert werden. Gleichzeitig müssen die geplanten Gegenmaßnahmen der EU mit Härte, Geschlossenheit und Überzeugung präsentiert werden.